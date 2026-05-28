Parlamento Jovem Regional desafia alunos a debater formas de combater violência

A Sessão Plenária da XXVI Edição do Parlamento Jovem Regional que decorre, esta sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, vai desafiar os alunos do 3.º ciclo do ensino básico de toda a Região a reflectirem sobre o tema 'Sociedade – As diferentes formas de violência e os seus contornos: combater e prevenir'. A sessão terá início pelas 14 horas, na sala do Hemiciclo.

Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, vai marcar presença no evento, bem como o director regional de Educação, João Costa e Silva e deputados das várias forças políticas com assento na Assembleia. Os parlamentares vão responder às questões dos alunos. O evento envolve a participação de 20 escolas, num total de 99 alunos, dos quais 40 deputados efectivos, 40 deputados suplentes e 19 jornalistas, acompanhados por 26 professores.

"Ao longo da sessão serão apresentados e debatidos vários projectos de resolução/recomendação elaborados pelos jovens deputados, contemplando propostas concretas de prevenção e intervenção nas diferentes formas de violência. Entre as medidas apresentadas destacam-se a criação de plataformas digitais de denúncia e apoio às vítimas, a implementação de programas obrigatórios de educação emocional e prevenção da violência nas escolas, o reforço dos mecanismos de protecção e resposta às vítimas, a criação de espaços de diálogo e mediação, bem como respostas sociais dirigidas à população sénior", explica nota à imprensa.



A Mesa da Sessão Plenária será composta por Sara Francisca Abreu, da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, na qualidade de presidente, Matilde Páscoa, do Colégio de Apresentação de Maria, como vice-presidente, e pelos secretários Afonso Neto Vieira, da EBS de Machico, e Joana Pilar Palma do Nascimento, da EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva.

