Festejos pelo título do PSG resultaram já num morto e em feridos graves

Um homem morreu na madrugada de hoje, ao chocar com uma moto de motocrosse em blocos de betão na rampa da saída circular de Paris, durante as comemorações da conquista da Liga dos Campeões de futebol pelo Paris Saint-Germain.

A informação foi avançada hoje de manhã pela Procuradoria de Paris, especificando que a vítima era um jovem na casa dos 20 anos, e acrescentando que um outro jovem, também no âmbito das celebrações, foi esfaqueado com gravidade,

Este incidente ocorreu no 16.º bairro da capital parisiense, com os transeuntes a relatarem uma "tentativa de homicídio por parte de quatro homens armados com uma faca" contra o jovem, de 17 anos, que terá cometido um roubo.

Com muitos incidentes em madrugada de festejos, outras duas pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, depois de acidente de viação no 10.º bairro da capital.

O governo informou também que foram detidas em todo o território 780 pessoas (480 em Paris), 457 ainda sob custódia, um aumento de 32% em relação ao número de detidos no último ano e, igualmente, no contexto de celebração pelo título europeu do PSG.

O ministro francês do interior, Laurent Nuñez, considerou, numa conferência conjunta com a Procuradoria, que a situação em geral "esteve controlada" e expressou gratidão pela autuação da polícia, sempre que houve distúrbios.

Como exemplo, o ministro mencionou a capacidade da polícia perante as tentativas, falhadas, de vários grupos, em invadirem a circular da capital e a de um grupo de 150 pessoas de forçarem a entrada no Parque dos Príncipes.

O Paris Saint-Germain, com os portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, conquistou no sábado a sua segunda Liga dos Campeões de futebol, depois de já a ter ganho em 2025, ao bater na final o Arsenal, em jogo disputado em Budapeste.

A equipa de Luís Enrique venceu no desempate por grandes penalidades (4-3), depois de um empate a 1-1 após prolongamento, com golos de Havertz, aos seis minutos, e Dembelé, de grande penalidade, aos 65.

O médio internacional português Vitinha, convocado por Portugal para o Mundial2026, tal como Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, foi eleito o melhor futebolista da final, apesar de ter saído aos 106 minutos, com queixas musculares.