FIFA pondera mudar regras de suspensão por cartões amarelos no Mundial'2026

A FIFA vai discutir hoje a introdução de uma segunda fase de amnistia, eliminando todos os cartões amarelos no final da fase de grupos, bem como após os quartos de final, disse à Lusa fonte do organismo.

De acordo com o proposto, as duas advertências vão continuar a ser o limiar de suspensão, mas a alteração da regra simboliza que haverá apenas duas ocasiões em que os jogadores podem ser suspensos por um jogo: mostragem de cartões amarelos em dois dos três jogos do grupo, ou em dois dos jogos entre os 32 avos e os quartos de final.

O alargamento do Campeonato do Mundo para 48 equipas, em vez de 32, obriga à realização de mais uma ronda, aumentando a probabilidade de suspensões.