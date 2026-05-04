Cinco praias e complexos balneares municipais do Funchal são 'Praia Qualidade Ouro 2026'

O Funchal conta com cinco praias e complexos balneares municipais galardoados com a distinção 'Praia Qualidade Ouro 2026' que, foi, hoje, tornada pública pela entidade promotora deste galardão, a Quercus. Barreirinha, Ponta Gorda, Praia Formosa, Lido, Praia de Santiago, geridas pela Frente MarFunchal, cumpriram os critérios para ostentar esta distinção.

Segundo dá conta nota à imprensa, emitida pela Câmara Municipal do Funchal, os critérios para atribuição desta distinção estão relacionados com "Qualidade da água «excelente» na classificação anual das cinco épocas balneares anteriores à última (neste caso, entre 2020 e 2024); Todas as análises realizadas na última época balnear (2025) deverão ter apresentado resultados melhores" para vários indicadores bacterianos. Além disso, na última época balnear (2025), não poderá ter ocorrido qualquer tipo de ocorrência/aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática balnear e/ou interdição temporária da praia.