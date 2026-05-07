Lista de convocados de Portugal para o Mundial'2026 divulgada a 19 de Maio

A lista de convocados de Portugal, comandado pelo espanhol Roberto Martínez, para a fase final do Mundial2026 vai ser divulgada em 19 de maio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Martínez vai anunciar as escolhas numa conferência de imprensa agendada para as 13:00, na sede da FPF, numa lista que terá 26 jogadores.

No Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está incluindo no Grupo K e vai defrontar República Democrática do Congo (17 de junho), Uzbequistão (23 de junho) e Colômbia (27 de junho).