Observatório dos Direitos Humanos alerta para "exclusão e medo" no Mundial 2026

O Observatório dos Direitos Humanos (HRW) alertou, esta segunda-feira, para um Mundial de futebol de "exclusão e medo" nos Estados Unidos, um dos três países, a par de México e Canadá, que recebe o campeonato a partir de Junho.

Em conferência de imprensa, conjunta com a organização Desporto e Direitos, e destinada a jornalistas que fazem a cobertura da FIFA e estarão no Mundial2026, a organização não-governamental manifestou várias preocupações.

Entre as mesmas estão, desde logo, a entrada nos Estados Unidos, a liberdade de manifestações e a própria liberdade de informar.

O HRW considera que as políticas de Donald Trump desfavoráveis à imigração representam o risco de ser um campeonato do Mundo propenso à exclusão e ao medo, não só para os imigrantes, mas para os visitantes.

"Os adeptos, jornalistas e outras pessoas que viajem para os Estados Unidos (...) correm o risco de serem detidos, deportados ou discriminados, num contexto de direitos humanos moldado pelas políticas da administração Trump", advertiu Maja Liebing, diretora da Amnistia internacional para a região americana.

O Observatório criticou também a Federação Internacional de Futebol (FIFA), por entender que o organismo máximo do futebol mundial tem tido uma "resposta tímida" e de não usar a sua influência nas conversações com Washington.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi o único dirigente desportivo presente na tomada de posse de Donald Trump e chegou a distinguir o presidente norte-americano com um prémio da FIFA para a paz, criado especificamente para a ocasião.

Na mesma conferência, também a directora da Aliança Desporto e Direitos, Andrea Florence, exigiu à FIFA que "assegure que este Mundial respeite e promova os direitos humanos".

Para o Mundial, que decorrerá entre 11 de Junho e 19 de Julho, pela primeira vez com um recorde de 48 países, são muitos os adeptos hesitantes em viajar para os Estados Unidos, em especial devido às rusgas do ICE, agência federal responsável pela imigração.

De acordo com a HRW, o próprio governo dos Estados Unidos documentou mais de 167 mil detenções em 11 cidades norte-americanas, desde a tomada de posse de Donald Trump, no início de 2025, e até ao início de 2026, no espaço de um ano.

Os Estados Unidos têm em vigor a proibição de viagens para o país de cidadãos do Irão, Haiti, Senegal e Costa do Marfim.

No campeonato, Portugal é uma das seleções participantes, tendo os três jogos da fase de grupos em solo norte-americano, com a República Democrática do Congo (17 de Junho) e com o Uzbequistão (23 de Junho), em Houston, e com a Colômbia (27 de Junho), em Miami Gardens, na Flórida.