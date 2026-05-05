Queda de pedras condiciona acesso junto ao túnel João Delgado

A queda de pedras e lama na estrada de acesso ao túnel João Delgado, no concelho do Porto Moniz, interrompeu a circulação rodoviária, numa manhã marcada pelo agravamento das condições meteorológicas na Região.

A imagem recolhida no local mostra a via parcialmente coberta por detritos, com água acumulada e sinais evidentes de instabilidade na encosta sobranceira. A situação obrigou a redobrar a atenção dos condutores e poderá implicar restrições à circulação, caso se verifique novo deslizamento.

Perante o cenário, o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, deixa um alerta claro para a vulnerabilidade do concelho sempre que ocorrem episódios desta natureza. Em declarações, sublinha que este tipo de ocorrências expõe, mais uma vez, o risco de isolamento da população.

“Enquanto presidente da Câmara e também responsável pela Protecção Civil municipal, não posso deixar de alertar para a necessidade urgente de intervenção nas encostas. Sempre que há chuva mais intensa, voltamos a enfrentar os mesmos problemas”, refere.

O autarca socialista defende medidas estruturais que reforcem a segurança da via e garantam a continuidade das ligações rodoviárias, evitando constrangimentos maiores no acesso ao concelho.

“Não podemos continuar dependentes da sorte. É fundamental actuar na prevenção, estabilizar taludes e criar condições para que o Porto Moniz não fique isolado sempre que o tempo agrava”, acrescenta.

A situação está a ser acompanhada pelas autoridades, num dia em que o arquipélago se encontra sob aviso meteorológico devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte.