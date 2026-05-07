México ameaça excluir convocados que não se apresentem no estágio

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) emitiu ontem um ultimato aos primeiros 12 jogadores convocados para iniciar a preparação para o Mundial, determinando que todos se apresentem no estágio sob pena de serem excluídos da convocatória final.

Em comunicado, a FMF afirma que "todos os jogadores devem apresentar-se no Centro de Alto Rendimento" da Cidade do México até às 20:00 (menos sete horas em Lisboa) e que "qualquer jogador que não compareça hoje [ontem] no treino será excluído do Mundial", seguindo instruções da equipa técnica liderada por Javier Aguirre.

Numa conferência de imprensa sem direito a perguntas, Aguirre reiterou que qualquer jogador que não se apresente no Centro de Alto Rendimento ficará automaticamente fora do Mundial, que se realiza no México, Estados Unidos e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho.

"O comunicado é muito claro, quem não vier estará fora do Mundial", sublinhou o selecionador mexicano.

O ultimato surge depois de a imprensa local ter noticiado que Aguirre teria autorizado o avançado Alexis Vega e o defesa Jesús Gallardo a jogarem esta noite pelo Toluca, no qual atua o internacional português Paulinho, frente ao Los Angeles FC, na meia-final da Liga dos Campeões da CONCACAF.

Vega e Gallardo interromperam as férias para treinar com o Toluca na terça-feira, reacendendo a polémica entre clubes e seleção.

No entanto, segundo a imprensa mexicana, ambos os jogadores já deixaram a concentração do Toluca para se apresentarem a Aguirre.

As equipas envolvidas nos quartos de final do Torneio Clausura da Liga mexicana também reivindicaram o direito de utilizar os seus jogadores internacionais.

A decisão de Aguirre de convocar uma dúzia de jogadores do campeonato mexicano para iniciar a fase final da preparação para o Mundial gerou controvérsia, uma vez que a maioria dos titulares atua no estrangeiro e não estará ainda disponível.

Na convocatória divulgada na semana passada, Aguirre deixou de fora jogadores em destaque, como o avançado Diego Laínez (Tigres) e o médio Marcel Ruiz (Toluca), este último recentemente recuperado de uma lesão no joelho.

A partir hoje, iniciam os trabalhos os guarda-redes Raúl Rangel (Guadalajara) e Carlos Acevedo (Santos Laguna); os defesas Jesús Gallardo (Toluca) e Israel Reyes (América); os médios Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara) e Gilberto Mora (Tijuana); e os avançados Roberto Alvarado (Guadalajara), Armando González (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca) e Guillermo Martínez (Pumas UNAM).

O México realizará três jogos particulares antes do Mundial: frente à Austrália, em 20 de maio; ao Gana, em 22 de maio; e à Sérvia, em 04 de junho. A estreia na competição está marcada para 11 de junho, contra a África do Sul, seguindo-se encontros com a Coreia do Sul (18 de junho) e a República Checa (24 de junho).