Proposta de resolução da ONU ameaça Teerão com sanções se não permitir liberdade de navegação
Uma proposta de resolução da ONU ameaça impor sanções ou outras medidas ao Irão caso este prossiga os ataques a navios no estreito de Ormuz, noticiou hoje a agência norte-americana The Associated Press (AP).
O esboço da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas prevê também sanções para a República Islâmica se continuar a impor "portagens ilegais" e não divulgar a localização de todas as minas, para permitir a liberdade de navegação.
O texto, copatrocinado pelos Estados Unidos (EUA) e pelos países do Golfo Pérsico, exige ainda que Teerão "imediatamente participe e possibilite" os esforços da ONU para criar um corredor humanitário no estreito, a fim de permitir a entrega de ajuda vital, fertilizantes e outros bens.
Este é o mais recente esforço diplomático dos Estados Unidos e dos seus aliados do Golfo, depois de uma resolução atenuada que visava a abertura do estreito ter sido vetada pela China e pela Rússia, horas antes de Washington e Teerão anunciarem um cessar-fogo temporário no início de abril.
O embaixador norte-americano Mike Waltz junto da ONU declarou à comunicação social acreditar que a nova proposta, mais restrita, obterá o apoio necessário para ser aprovada pelo Conselho de Segurança, composto por 15 membros, cinco dos quais permanentes e com direito de veto -- Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido -, sem gerar oposição por parte dos aliados do Irão.
Washington e as nações do Golfo apresentaram a nova proposta enquanto o Governo Trump tenta repor a liberdade de navegação no estreito, por onde costumava transitar cerca de 20% do crude mundial antes de os EUA e Israel iniciarem a guerra, a 28 de fevereiro. Um cessar-fogo instável continua em vigor.
O texto proposto, que foi redigido ao abrigo do Capítulo 7 da Carta das Nações Unidas e, por isso, poderá ser militarmente imposto, ameaça adotar "medidas eficazes que sejam proporcionais à gravidade da situação, incluindo sanções", caso o Irão não cumpra as suas estipulações.
Reafirma o direito de todos os países a defenderem os seus navios de ataques e provocações e ordena que todos os outros países não auxiliem o Irão no encerramento do estreito ou na cobrança de portagens.
O projeto de resolução "congratula-se ainda com os esforços em curso para impedir conflitos e coordenar a passagem segura pelo estreito de Ormuz, expressa apoio às iniciativas contínuas para alcançar uma paz duradoura na região e encoraja os Estados-membros da região a reforçar o diálogo e as consultas sobre essa matéria".