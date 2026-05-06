Trump volta a ameaçar o México com uma intervenção armada

Donald Trump voltou a ameaçar o México com uma intervenção armada, se as autoridades mexicanas "não fizerem o seu trabalho" contra o tráfico de droga, afirmando que o seu governo o fará por elas.

"O tráfico de drogas por mar reduziu-se em 97%. Agora pusemos em marcha a força terrestre, que é muito mais fácil. Ouvirão algumas queixas de algumas pessoas, como os representantes do México e de outros lugares. Mas se eles não fizerem o trabalho, fá-lo-emos nós. Eles percebem", disse durante um evento na Casa Branca.

Trump já se expressou desta maneira em outras ocasiões. Em fevereiro, disse que os ataques dos EUA aos traficantes de droga poderiam ocorrer em "qualquer local", incluindo toda a América Latina.

As autoridades do México, incluindo a sua presidente, Claudia Sheinbaum, têm reivindicado soberania e independência face à posição beligerante de Washington que, sob o argumento de combate ao tráfico de droga, atacou diversas embarcações no Pacífico e nas Caraíbas desde setembro de 2025, causando mais de uma centena de motos.