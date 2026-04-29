194 crianças no Funchal convocadas para rastreio de saúde visual

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) inicia, esta quarta-feira, uma nova fase do Rastreio de Saúde Visual Infantil no concelho do Funchal, abrangendo 194 crianças da freguesia de Santo António.

A iniciativa consiste num rastreio de ambliopia, dirigido a crianças que tenham ou venham a completar 4 anos em 2026 (nascidas em 2022), e que não estejam a ser acompanhadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nem utilizem óculos prescritos. As avaliações serão realizadas por técnicos especializados no Centro de Saúde de Santo António.

O objectivo, refere o SESARAM em nota de imprensa, é detectar precocemente problemas de visão nesta faixa etária, permitindo encaminhar para consulta de especialidade os casos em que sejam identificados factores de risco.

A convocatória das crianças é assegurada pelo Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira, através de contacto telefónico, sendo o envio de mensagens SMS utilizado apenas quando não é possível estabelecer ligação directa. Os resultados serão posteriormente comunicados aos encarregados de educação por telefone, SMS ou correio electrónico.