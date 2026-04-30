Trump ameaça retirar tropas de Espanha e Itália devido à postura na guerra

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje retirar as tropas norte-americanas de Espanha e Itália, tal como já havia sugerido relativamente à Alemanha, pela falta de apoio destes países na guerra com o Irão.

Questionado pelos jornalistas na Casa Branca se planeava fazer o mesmo com Espanha e Itália, como fez com a Alemanha, o republicano apontou: "Sim, provavelmente. Porque não o faria? A Itália não nos tem ajudado em nada, e a Espanha tem sido horrível, absolutamente horrível".

"Quando precisamos deles, não estavam lá. Temos de nos lembrar disso", insistiu o chefe de Estado norte-americano.

Em relação à Alemanha, Trump considerou que o país está a fazer um "trabalho terrível", numa aparente referência ao chanceler alemão Friedrich Merz.

"Têm problemas de imigração, têm problemas de energia. Têm problemas de todos os tipos e têm um grande problema com a Ucrânia, porque estão envolvidos nesta confusão", enfatizou.

Trump, que tem manifestado repetidamente o seu descontentamento com a NATO por não cooperar com os Estados Unidos na guerra contra o Irão, anunciou na quarta-feira que a sua administração está a "estudar e a analisar a possível redução de tropas na Alemanha", uma decisão que considera agora alargar a outros países da Aliança Atlântica.

O chanceler alemão defendeu hoje uma "parceria transatlântica fiável", sem responder diretamente às ameaças do Presidente norte-americano de reduzir as forças militares dos Estados Unidos na Alemanha, após um desentendimento sobre o Irão.

"Nestes tempos conturbados, estamos a seguir uma linha clara, uma linha que se mantém assente na NATO e numa parceria transatlântica fiável. Como sabem, esta parceria transatlântica é particularmente importante para todos nós, e para mim pessoalmente", declarou Friedrich Merz, durante uma visita para observar manobras do Exército alemão em Muenster, no oeste da Alemanha.

Merz irritou Trump na segunda-feira, ao afirmar que "os norte-americanos claramente não têm qualquer estratégia" no Irão e que Teerão "estava a humilhar" a maior potência mundial.

Desde o início da ofensiva contra o Irão, em 28 de fevereiro, Trump manifestou descontentamento com países como Espanha pela recusa em autorizar a utilização das suas bases no conflito e por não cooperarem no desbloqueio do Estreito de Ormuz, que o Irão declarou fechado em resposta aos ataques israelitas e norte-americanos.

O Presidente norte-americano chegou a ameaçar retirar-se da NATO e "cortar todo o comércio" com Espanha.

Apesar da possibilidade anunciada por Trump, o governo espanhol referiu hoje que mantém a tranquilidade.

Fontes governamentais citadas pela agência Efe sublinharam que Espanha é um parceiro de confiança e honra sempre os seus compromissos.

Na semana passada, um memorando interno do Pentágono, citado pelos media internacionais, sugeria que Washington estava a considerar suspender a Espanha da NATO devido à sua posição sobre a guerra contra o Irão.

Os Estados Unidos têm aproximadamente 3.200 militares destacados em Espanha, principalmente nas bases aéreas de Rota e Morón.

A Espanha alberga o terceiro maior número de tropas norte-americanas na União Europeia, a seguir à Alemanha (aproximadamente 35.000) e à Itália (aproximadamente 12.000).