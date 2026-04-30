Madalena Fernandes convocada para estágio da Selecção Nacional de Sub-16

A tenista madeirense Madalena Fernandes foi convocada para o estágio da Selecção Nacional de Sub-16, que se realiza nos dias 30 e 31 de Maio, no Complexo Desportivo do Jamor.

A atleta do Roberto Costa TC repete a convocatória alcançada na época anterior, quando se encontrava no primeiro ano do escalão, reforçando a sua evolução no panorama do ténis nacional.

Em 2026, Madalena Fernandes destaca-se ainda pela conquista de uma prova de singulares do circuito Tennis Europe, obtida no Estoril.

No estágio da Seleção Nacional Sub-16, a tenista madeirense integrará um grupo de atletas composto por: Beatriz Angélico, Catarina Braun, Constança Fernandes, Helena Sequeira, Kika Lima, Laura Salvado, Margarida Monteiro, Noa Freitas e Sofia Almeida.