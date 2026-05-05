“Mãe, adeus”

O apelo vem escrito hoje nas páginas do DIÁRIO. Era simples e desesperado. Rabih, filho libanês de Maria Elda Martins, pedia tempo. Pedia que ela resistisse mais um pouco. Pedia um encontro que esteve quase a acontecer

O tempo não chegou. Maria Elda morreu na madrugada de hoje, poucas horas depois de a história que uniu mãe e filho ao fim de quase 50 anos ter voltado a ganhar voz. Estava nos cuidados intensivos, depois de um agravamento súbito que desfez, em poucas horas, tudo o que parecia encaminhado para um regresso a casa.

A noite foi uma sucessão de quedas. Paragens cardíacas, intervenções médicas, tentativas de manter o coração a bater. Mas houve um momento em que deixou de ser uma luta. Passou a ser uma espera.

A filha, a Anabela, percebeu-o. Saiu de casa ainda de madrugada, foi do Caniço em silêncio e entrou no hospital com a pressa de quem já sabe. Disseram-lhe para descansar. Não saiu.

Ficou.

Ficou porque há momentos em que sair é perder. E ela sabia que aquele era o último.

Por volta das cinco e meia da manhã, terminou.

Mas antes disso, houve um instante. Breve. Frágil. Suficiente para marcar tudo.

Rabih ainda chegou. A tempo de ver a mãe viva. Foi só tempo de uma só videochamada. Para se despedir da mãe.

Tinha tentado antecipar a viagem. Lutou contra horas, voos, burocracias. Não conseguiu chegar a tempo de um reencontro. Nem sequer chegou a tempo de um adeus.

Nos últimos sinais de consciência, Maria Elda chamou por ele. Não foi preciso mais nada. Um nome dito no limite entre o estar e o partir.

Ele respondeu. Chamou pela mãe, vezes seguidas, como se a pudesse puxar de volta pelo som da voz. Ao lado, a irmã acompanhava, entre lágrimas e beijos, um fim que já não tinha volta.

Pouco depois, tudo ficou em silêncio.

Rabih chega amanhã à Madeira.

Chega para um abraço que ficou por dar. Para um encontro que resistiu a quase meio século, mas não resistiu a uma noite.

Esperou uma vida inteira para a voltar a ver.

E isso é uma dor que não tem tempo.