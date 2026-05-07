Inovação feita no feminino hoje em debate no Funchal

O papel das mulheres na inovação e na economia digital, bem como o seu contributo para os avanços tecnológicos são apenas alguns dos tópicos que vão estar em discussão na 10.ª edição das ‘Conferências Inovação e Futuro’, promovidas pelo DIÁRIO.

A iniciativa que decorre esta quinta-feira, entre as 15 horas e as 18h30, no Hotel VidaMar, no Funchal, reúne figuras de renome e com provas dadas nestas matérias.

A sessão abre com uma intervenção de Hélder Pestana, presidente da Agência de Inovação e Modernização da Madeira, dando o mote para um primeiro painel dedicado ao investimento e à crescente presença feminina neste sector.

A primeira oradora será Nancy Brito, investidora e General Partner da Ground Capital, que traz consigo mais de 20 anos de experiência na criação e financiamento de empresas tecnológicas, com um portefólio que ultrapassa duas dezenas de investimentos.

Segue-se Leonor Sottomayor, directora de Relações Institucionais da Tabaqueira, que abordará os desafios da transformação tecnológica e os seus efeitos nos enquadramentos económicos e regulatórios. O seu percurso inclui trabalho em contextos regulatórios exigentes, tanto em instituições europeias como no sector privado.

A inovação numa perspectiva prática será explorada por Isabel Carapeta, fundadora e CEO da Simplifyer, que irá destacar como a tecnologia pode impulsionar novos modelos de negócio e gerar valor a partir de dados. Distinguida pela Forbes Portugal na lista 30 Under 30, tem sido uma voz ativa na promoção da inovação acessível como factor de crescimento económico e inclusão.

A sessão encerra com Kathleen Figueiredo Laissy, representante do Governo Regional da Madeira junto das instituições europeias, que trará uma análise sobre o papel da União Europeia na definição das dinâmicas globais da inovação, bem como a relevância da liderança feminina nos centros de decisão. Com uma carreira que cruza diplomacia económica, sector privado e instituições europeias, sublinhará a ideia de que a tecnologia reflecte escolhas políticas e estratégicas.

A conferência termina com um momento de networking, sob o mote ‘Coffee & Conexões’, promovendo a criação de ligações entre participantes e reforçando o ecossistema tecnológico regional.

A conferência está aberta ao público em geral, com bilhetes entre os 10 e os 5 euros, contemplando condições especiais para estudantes, assinantes do DIÁRIO e grupos. A aquisição dos ingressos pode ser feita no local, mediante disponibilidade da sala.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira.

Agenda

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 – 2.ª edição do Madeira Games Summit, no Hotel Savoy Palace.

11h00 - ALRAM - 3ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

11h00 - ALRAM - 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil.

15h00 - a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através dos Grupos de Trabalho das Especialidades de Engenharia do Ambiente e Engenharia Civil, promove visita técnica ao Centro Industrial da Tecnovia.

Efemérides

1342 - O cardeal francês Pierre Roger é eleito Papa com o nome Clemente VI, é protetor da Universidade de Lisboa.

1832 - Independência da Grécia sob proteção do Reino Unido, França e Rússia.

1891 - Crise económica, política e financeira. O Governo português autoriza o Banco de Portugal a suspender a conversão das notas em ouro.

1919 - Em Portugal, a lei passa a contemplar a obrigatoriedade de oito horas diárias de trabalho.

Foto DR

1940 - É assinada a Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, onde resolvem estipular um acordo destinado a regular mais as relações entre a Igreja e o Estado no que diz respeito à vida religiosa no Ultramar Português, permanecendo firme tudo quanto tem sido precedentemente convencionado a respeito do Padroado do Oriente.

1979 - Na Rodésia-Zimbabué reúne-se, pela primeira vez, o Parlamento de maioria negra.

2007 - A Comissão Europeia anuncia a abertura de inquéritos formais junto de nove Estados membros, entre os quais Portugal, devido a alegada tributação discriminatória de dividendos e juros pagos a fundos de pensões estrangeiros.

2010 - A Assembleia da República aprova as propostas do Governo para a introdução de uma taxa de 45 por cento do IRS para rendimentos superiores a 150 mil euros anuais e a tributação das mais valias mobiliárias a 20 por cento.

2018 - Vladimir Putin é investido como Presidente da Rússia para um quarto mandato.

Foto DR/Arquivo

2020 - Covid-19: O Governo anuncia a proibição de festivais de música e eventos análogos até 30 de setembro.

2024 - O militante de extrema-direita Mário Machado é condenado a dois anos e 10 meses de prisão efetiva por incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda em publicações nas redes sociais.

Pensamento do dia