O 'Movimento É Possível Impedir a Destruição' promove, hoje, segunda-feira, pelas 20 horas, um debate mais alargado "via videoconferência", sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução do teleférico do Curral das Freiras.

Esta iniciativa surge na sequência da discussão pública sobre o Sistema de Teleféricos do Curral das Freiras. "Com esta iniciativa de debate público o Movimento pretende, em primeiro lugar, divulgar de forma muito mais alargada o que está em causa na implantação do Sistema de Teleféricos do Curral das Freiras", explica, em nota enviada à imprensa assinado por David Francisco.



Além disso, através desta iniciativa de debate o Movimento quer motivar à participação cívica nesta auscultação sobre impactos ambientais. Por outro lado, pretende "sistematizar informação relevante capaz de contribuir para a Avaliação de Impacte Ambiental daquele projecto".