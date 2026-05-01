Comissão Europeia nega acusações de incumprimento feitas por Donald Trump

A Comissão Europeia (CE) negou hoje as acusações do Presidente norte-americano, Donald Trump, de incumprimento pela União Europeia (UE) do acordo comercial negociado com Washington.

Ao negar as afirmações de Donald Trump, a Comissão alertou também para as "opções" que tem à disposição para proteger os seus interesses face a novas medidas tarifárias dos Estados Unidos da América (EUA).

O Presidente norte-americano acusou hoje a UE de violar o acordo comercial negociado com Washington e anunciou que, como consequência, vai aumentar para 25% as tarifas sobre os automóveis e camiões fabricados pelo bloco.

"A UE está a implementar os seus compromissos no âmbito da Declaração Conjunta de acordo com as práticas legislativas padrão, mantendo o Governo dos EUA plenamente informado em todos os momentos", respondeu um porta-voz da Comissão Europeia.

Falando poucas horas depois da mais recente ameaça de Donald Trump de impor tarifas aos 27 países da UE, acrescentou: "Estamos em contacto próximo com os nossos homólogos, procurando esclarecimentos sobre os compromissos dos EUA".

"Continuamos totalmente empenhados numa relação transatlântica previsível e mutuamente benéfica. Caso os Estados Unidos tomem medidas incompatíveis com a Declaração Conjunta, manteremos todas as nossas opções em aberto para proteger os interesses da UE", alertou a mesma fonte.

Não é claro sob que autoridade Donald Trump aumentará as tarifas sobre a UE, depois de o Supremo Tribunal ter invalidado, em fevereiro, grande parte das que já tinha imposto, desmantelando o esquema tarifário utilizado na sua guerra comercial contra os parceiros dos EUA.

Na sequência deste revés, o Presidente dos EUA impôs uma nova tarifa global temporária de 10% ao abrigo de um novo quadro legal, que, teoricamente, terá de ser prorrogado pelo Congresso em julho.