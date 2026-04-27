Funchal debate prevenção dos maus-tratos na infância

A sala da Assembleia Municipal do Funchal acolheu, esta tarde, uma conferência dedicada ao tema 'Prevenção de Maus-Tratos na Infância', numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, em parceria com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal. O evento integrou a campanha nacional 'Laço Azul' e reuniu especialistas das áreas da infância e juventude.

Segundo nota à imprensa, a sessão de abertura esteve a cargo da vereadora com os pelouros da Saúde e Social, Helena Leal, que destacou a importância de trazer para o debate público uma realidade muitas vezes invisível, mas com impacto profundo na vida das crianças.

A autarca alertou para as múltiplas formas de violência contra crianças, física, psicológica e emocional, muitas vezes vividas em silêncio, mas com consequências duradouras. “A violência não termina na infância, prolonga-se ao longo da vida”, referiu, apelando à responsabilidade coletiva e individual na prevenção e combate a este fenómeno.

Destacando o papel do trabalho em rede, Helena Leal valorizou a colaboração entre escolas, forças de segurança, entidades de saúde e as CPCJ, sublinhando que só através de uma ação concertada será possível encontrar respostas eficazes.

A autarca deixou também uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais que, diariamente, intervêm na proteção de crianças em contextos difíceis, destacando o esforço, a dedicação e o espírito de missão exigidos.

No âmbito das políticas municipais, Helena leal reforçou o compromisso do Funchal com a promoção dos direitos das crianças, lembrando que o município é reconhecido pela UNICEF como “Cidade Amiga das Crianças”. Este reconhecimento reflete uma estratégia local que aposta na proteção, participação e bem-estar dos mais novos. Uma Estratégia que teve o envolvimento direto de mais de 600 crianças na construção das políticas locais, permitindo-lhes dar voz às suas necessidades e perspetivas.

A conferência terminou com um apelo à união de esforços entre todas as entidades e cidadãos, com o objetivo comum de garantir que todas as crianças cresçam em ambientes seguros, estáveis e afetivos. “Cuidar de uma criança é muito mais do que assegurar necessidades básicas, é garantir amor, atenção e proteção”, concluiu Helena Leal.