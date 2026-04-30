Nicole Correia vence Concurso Vozes do Liceu

Nicole Correia, aluna do 11.º ano, venceu o Concurso Vozes do Liceu 2026, realizado na Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal. Em segundo lugar ficou Inês Silva, seguida de Ricardo Ponte, que obteve o terceiro lugar.

O concurso integrou a XXVII Semana dos Clubes, Grupos e Projectos, iniciativa que tem promovido diversas actividades ligadas às expressões artísticas e ao trabalho extracurricular da comunidade escolar.

A edição deste ano contou com oito participantes, tendo o júri atribuído o primeiro lugar a Nicole Correia pela interpretação apresentada. O painel foi presidido pela professora Natalina Santos e integrou ainda o docente Marco Ribeiro e a ex-aluna e vencedora do concurso Eduarda Silva.

Enquanto decorria a avaliação do júri, o Grupo de Teatro O Moniz-Carlos Varela apresentou a peça “O Eco do Amanhã”, centrada em questões ambientais como o desperdício, a reciclagem e a sustentabilidade, com interpretação de alunos da escola.

A XXVII Semana dos Clubes, dinamizada pelas coordenadoras Carla Rodrigues e Teresa Rodrigues, terminou assim com a realização desta actividade, que destacou os vários projectos e talentos artísticos da comunidade educativa.