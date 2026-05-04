Metro entre Santa Cruz e Funchal é de considerar

A possibilidade de um sistema de metro ligeiro a ligar Santa Cruz ao Funchal surge como uma das alternativas referidas no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do concelho, actualmente em elaboração.

A engenheira Paula Teles, coordenadora do plano, admite que soluções como o metro ou sistemas equivalentes de alta capacidade estão em cima da mesa como resposta estrutural aos problemas de mobilidade na ilha.

“Podem ser transportes em BRT, até poderia haver metro ligeiro”, afirmou, sublinhando a necessidade de pensar alternativas ao modelo tradicional de transporte público.

Segundo a especialista, a realidade actual da região exige respostas mais robustas, capazes de reduzir a dependência do automóvel nas deslocações diárias entre Santa Cruz e o Funchal.

A engenheira defende a criação de soluções que permitam maior capacidade de transporte, maior frequência e integração tecnológica, incluindo sistemas que facilitem a informação em tempo real aos utilizadores.

Entre os cenários referidos, destaca-se a hipótese de uma ligação ferroviária ligeira entre os dois concelhos, à semelhança de sistemas urbanos utilizados noutras cidades europeias.

Paula Teles sublinha ainda que o reforço do transporte público é essencial para reorganizar a mobilidade regional e reduzir desigualdades no acesso à mobilidade.