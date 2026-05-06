Mau tempo provoca estragos no Porto Moniz

O concelho de Porto Moniz voltou a ser afectado pelas consequências do mau tempo, desta vez com maior incidência na freguesia do Seixal.

De acordo com a Câmara Municipal, a última noite de chuva forte provocou derrocadas e deslizamentos de terras que levaram ao encerramento, durante toda a manhã, da ViaExpresso entre São Vicente e a freguesia do Seixal, devido a uma derrocada de grandes dimensões entre o Túnel João Delgado e o Túnel da Ladeira da Vinha, e ainda da Estrada Regional 229, de acesso ao Chão da Ribeira, devido à queda de pedras e existência de lençóis de água com caudal acentuado.

Também o troço da antiga Estrada Regional 101, desde a saída da ViaExpresso que serve de entrada na freguesia do Seixal, registou a ocorrência de derrocadas e deslizamento de terras, que foram intervencionados logo de manhã, por uma equipa de operacionais e maquinaria da autarquia, com apoio dos operacionais da Junta de Freguesia do Seixal.

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No local, a Vereadora da câmara municipal com o pelouro do Ordenamento do Território acompanhou os trabalhos de remoção de blocos rochosos, onde orientou as restantes operações de limpeza efetuadas ao longo do dia em diferentes zonas da freguesia, tendo-se conseguido repor a circulação automóvel sem constrangimentos ao fim manhã.

Já ao final da tarde de ontem, registou-se o desprendimento de blocos rochosos na Estrada Regional 209, na freguesia da Ribeira da Janela, situação que continua a merecer também o acompanhamento desta autarquia.

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"Continuamos hoje, no terreno, a acompanhar as consequências do mau tempo procurando resolver, com a maior prontidão, os eventuais constrangimentos decorrentes de mais uma tempestade no nosso concelho", sublinha a autarquia.