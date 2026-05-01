Encontro Regional de Associações de Pais da Madeira este sábado

A Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Concelho de Machico vai promover, amanhã, 2 de Maio, o 1.º Encontro Regional das Associações de Pais da Madeira. A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 13h, na Biblioteca Francisco Álvares de Nóbrega, no edifício do Fórum Machico.

De acordo com uma nota enviada às redacções, o encontro tem como principal objectivo reforçar a articulação entre as associações de pais da região, bem como identificar necessidades, desafios comuns e possíveis projetos de interesse partilhado.

A organização destaca que esta associação, constituída em 1994, é actualmente a única estrutura de âmbito concelhio no arquipélago dedicada à promoção do diálogo entre escolas e famílias em matéria de educação.

A sessão contará com a presença da presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), Mariana Carvalho.