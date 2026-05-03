Encontro de Música Llanera no Estádio do Marítimo a 14 de Maio

O Estádio do Marítimo acolhe, a 14 de Maio, aquele que será o 1.º Encontro de Música Llanera, um evento que trará à Madeira a energia da música tradicional dos Llanos, com forte raiz venezuelana. A programação decorre entre as 17h e as 23 horas.

"O evento terá como apresentador o artista Pedro Garcia e contará com artistas de fama internacional, incluindo Nacho (Formato Criollo), Miguelito Díaz e Jean Paul, além da animação com DJ Mário Gonçalves e DJ Kamikel", explica uma nota enviada à imprensa.



A iniciativa inclui ainda quiosques de comida, bares e actividades para crianças, "sendo pensada para toda a família". A organização é da Funchal Marketing e da StandTrex, com a colaboração da Snochies.

