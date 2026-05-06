CDC África acompanha surto no navio cruzeiro Hondius

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África (CDC África) afirmou hoje que está a acompanhar com atenção os relatos do surto de infeções por hantavírus identificado em passageiros do navio cruzeiro Hondius.

A agência de saúde da União Africana (UA), que está a acompanhar de perto a situação e permanece em contacto com os países afetados para fornecer apoio conforme necessário, recomendou aos "Estados-membros que fortaleçam os serviços de saúde portuária, reforcem as medidas de prevenção e controlo de infeções e garantam a notificação oportuna de casos suspeitos".

Um surto de síndrome respiratória aguda foi relatado, no sábado, entre os passageiros a bordo da embarcação, que transportava um total de 147 pessoas, incluindo a tripulação.

Na segunda-feira, foram identificados sete casos de infeção por hantavírus, sendo que três pessoas morreram, um permanece em estado crítico sob cuidados médicos na África do Sul e as restantes apresentaram sintomas leves.

Segundo a OMS, os relatos de doença a bordo foram recebidos entre 06 e 28 de abril, sobretudo febre e sintomas gastrointestinais, com rápida progressão para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.

O navio cruzeiro está fundeado ao largo da Praia, em Cabo Verde.

A OMS avalia atualmente como baixo o risco para a população global decorrente deste surto e diz que continuará a monitorizar a situação epidemiológica e a atualizar a avaliação de risco.

Segundo a nota da CDC África, "as autoridades de Cabo Verde, Países Baixos, Espanha, África do Sul e Reino Unido iniciaram uma resposta internacional coordenada, incluindo investigação de casos, isolamento e gestão clínica, evacuação médica e testes laboratoriais".

O hantavírus é transmitido aos humanos principalmente pelo contacto com excrementos, saliva ou urina de roedores infetados e não de pessoa para pessoa.