Antigos militares voltam a reunir-se no Porto da Cruz em Maio

O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) promove, no próximo dia 3 de Maio, o seu 97.º encontro, dando continuidade às iniciativas regulares que têm reunido antigos combatentes da região.

Depois da realização do 96.º encontro, a 12 de Abril, na Igreja Paroquial do Porto Moniz, o grupo volta a encontrar-se, desta vez na Igreja Paroquial do Porto da Cruz, no concelho de Machico.

O programa tem início às 11h15 com a celebração de uma missa comunitária na Igreja Paroquial do Porto da Cruz . Segue-se, ao meio-dia, uma cerimónia de homenagem aos militares falecidos no Ultramar e após o regresso, bem como uma acção de graças pelos antigos militares ainda vivos.

O convívio prossegue com um almoço, marcado para as 13h00, no restaurante “O Cais”, no Caniçal. A organização informa que a despesa será partilhada entre os participantes e que as famílias são bem-vindas.

Para facilitar a deslocação, será disponibilizado um autocarro com partida às 08h00 na Avenida do Mar, no Funchal (junto à GNR), seguindo depois por Câmara de Lobos, Santa Cruz e Machico, até ao local da cerimónia.

As inscrições estão abertas até ao dia 1 de Maio.