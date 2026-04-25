778 atletas partiram à meia-noite do Porto Moniz para o MIUT 110 km

Arrancou à meia-noite, a partir da vila do Porto Moniz, a prova rainha do Madeira Island Ultra-Trail 2026, com 778 atletas em competição na distância de 110 quilómetros, a designada “MIUT Legend”.

De acordo com os dados do sistema de cronometragem, estavam inscritos 3.437 participantes no conjunto do evento, sendo que, para esta distância principal, 778 corredores passaram efectivamente pela linha de partida às 23h59 de sexta-feira. À hora do arranque da prova, todos os atletas registados encontravam-se em prova, sem desistências nem desclassificações assinaladas.

A partida nocturna voltou a marcar um dos momentos mais emblemáticos do MIUT, com o pelotão a lançar-se num percurso exigente que atravessa a ilha de oeste a leste, ligando o Porto Moniz a Machico, ao longo de 110 quilómetros e milhares de metros de desnível acumulado.

Esta edição confirma a forte adesão à competição, num ano em que a organização já tinha registado uma procura elevada, com várias distâncias a esgotarem em poucas horas. O regresso a um traçado mais próximo do original e o reforço do desafio técnico estiveram entre os factores apontados para este aumento de interesse.

A prova principal, considerada uma das mais duras do circuito internacional de trail running, deverá prolongar-se ao longo de todo o dia, com os primeiros atletas a aproximarem-se da meta em Machico apenas ao final da manhã ou início da tarde, dependendo do ritmo imposto na frente da corrida.

Para já, o foco está totalmente na progressão dos atletas ao longo dos primeiros segmentos do percurso, numa noite que exige gestão física e mental desde os primeiros quilómetros.