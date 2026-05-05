Feriado municipal em Machico motiva alterações na recolha de resíduos

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informou que, devido ao feriado municipal de Machico, que se assinala a 8 de Maio, estão previstas alterações à recolha de resíduos.

Assim, a recolha de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à sexta-feira, será antecipada para quinta-feira (dia 7 de Maio), com início às 9 horas.

Já a recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à sexta-feira , manter-se-á neste mesmo dia, mas com início às 8h horas.