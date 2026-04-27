70 Trabalhadores e forte aposta tecnológica no Porto da Cruz

A empresa tecnológica instalada no Centro Cívico do Porto da Cruz emprega actualmente cerca de 70 trabalhadores no referido espaço e apresenta uma faturação global anual na ordem dos 10 milhões de euros, tendo realizado um investimento inicial de cerca de 100 mil euros na Madeira.

Declarações por ocasião da cerimónia de abertura das instalações da TRACER AI Europe.

Faisal Shah, ex-CEO, presidente e co-fundador da empresa, destacou o trabalho desenvolvido a partir da Madeira, sublinhando a ligação a grandes multinacionais tecnológicas.

“Trabalhamos com algumas das maiores empresas do mundo. Combatemos a violação de marcas registadas, direitos de autor e todo o tipo de infracções na internet”, afirmou.

O responsável realçou o papel das equipas locais no desenvolvimento da atividade. “As pessoas que vêem aqui, que são pessoas extraordinárias da Madeira, são quem identifica essas infracções online. É uma empresa incrível, que está a desenvolver um trabalho muito relevante para algumas das maiores empresas do mundo, a partir da Madeira.”

Faisal Shah sublinhou ainda o valor do talento regional. “Isto é um verdadeiro reconhecimento das pessoas daqui, da sua inteligência e do orgulho que têm nas empresas onde trabalham.”

Sobre os clientes, referiu colaborações com grandes grupos tecnológicos internacionais. “Trabalhamos com empresas como o Google e outras grandes empresas de dimensão semelhante.”

A empresa iniciou atividade em Santa Cruz, tendo posteriormente optado por se instalar no Porto da Cruz. “O Governo deu-nos uma oportunidade excelente com este espaço, que tem dimensão suficiente para toda a equipa.”

O co-fundador destacou ainda a importância das condições de trabalho. “Queremos um espaço que motive as pessoas a vir trabalhar, com energia e colaboração. Um ambiente como este é essencial numa empresa de tecnologia.”

Quanto ao futuro, assumiu a intenção de crescimento. “O objectivo é crescer. Queremos expandir aqui a nossa actividade e contribuir para o desenvolvimento desta zona. Esperamos também que outras empresas tecnológicas venham para a Madeira.”

“Todos os trabalhadores são madeirenses”, concluiu.