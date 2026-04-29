Ausência do Chega em São Gonçalo motiva reparos

A falta de comparência dos eleitos pelo Chega na Junta de Freguesia de São Gonçalo motivou reparos esta quarta-feira, 29 de Abril, na Assembleia Municipal do Funchal.

No Período Antes da Ordem do Dia, Tiago Freitas da coligação 'Funchal Sempre Melhor' comentou o "desaparecimento" dos dois representantes do Chega depois de terem conseguido a eleição: "Estavam tão determinados a chegar e afinal chegaram onde? À Assembleia de Freguesia não chegaram, só chegaram ao boletim de voto, a partir daí desapareceram. Somaram votos e subtraíram presenças."

O social-democrata Tiago Freitas apontou que os dois representantes do Chega em São Gonçalo "não vivem na freguesia, não conhecem a realidade e não conhecem o caminho para as reuniões".

Dirigindo-se aos eleitores, questionou: "Para que serviu este voto? Para quê eleger quem não representa? Quem não aparece?".

"Não existe oposição, existe silêncio", acusou, deixando as coordenadas da Junta de Freguesia de São Gonçalo e convidando os eleitos pelo Chega a comparecer.

Nas Eleições Autárquicas de 2025, o Chega conquistou 388 votos em São Gonçalo, conseguindo eleger dois mandatos.