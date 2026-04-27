Albuquerque inaugura TRACER AI Europe no Porto da Cruz

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta tarde à cerimónia de abertura das instalações da TRACER AI Europe, no Centro Cívico do Porto da Cruz.

A empresa, constituída em 2022, desenvolve actividade nas áreas da consultoria para os negócios e gestão, incluindo serviços técnicos de apoio à criação, expansão e modernização de empresas a nível internacional, bem como actividades nos sectores imobiliário, turístico, comercial e de engenharia.

A TRACER AI Europe sucede à anterior designação MADPOWER, Lda., tendo vindo a consolidar a sua presença na Região.

A instalação no Centro Cívico resulta da hasta pública promovida em Novembro de 2025 pela Direcção Regional do Património, que adjudicou o arrendamento dos pisos 1 e 2 do edifício por 7.250 euros mensais.

O Governo Regional considera que a presença da empresa contribuirá para o dinamismo económico e social do Porto da Cruz e da Região, com impacto na criação de emprego e na valorização daquele espaço público.