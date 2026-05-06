Dois mortos e três feridos em tiroteio em centro comercial a norte de Dallas

Um homem atingiu ontem a tiro cinco pessoas num centro comercial a norte de Dallas, no Estado do Texas, causando dois mortos, adiantou a polícia norte-americana.

O chefe da polícia de Carrollton, Roberto Arredondo, adiantou que não se tratou de um ato aleatório e que as vítimas conheciam o agressor.

"Não sabemos exatamente qual era o assunto do encontro, mas entendemos que se tratava de uma relação comercial", explicou Arredondo.

Após uma breve perseguição a pé, o suspeito, de 69 anos, foi detido a cerca de 6 quilómetros de distância, num supermercado, informou ainda a polícia.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra polícias de armas em punho a passar pelas portas do K Towne Plaza, numa zona da cidade conhecida como Koreatown.

Agentes do FBI e de outra agência federal estavam entre os polícias presentes no local em Carrollton, que fica 32 quilómetros a norte de Dallas.

De acordo com o Censo Americano da Comunidade dos EUA, Carrollton tem uma população de mais de 130.000 habitantes, dos quais mais de 4.000 são de ascendência coreana.

Nos últimos 20 anos, a cidade transformou-se num próspero bairro coreano na área metropolitana de Dallas, graças aos investidores coreanos.

As grandes cadeias de lojas, como o supermercado H-Mart, e dezenas de restaurantes coreanos servem de tudo, desde frango frito coreano a sobremesas de gelo raspado.

A cidade alberga também diversas igrejas coreanas, desde denominações batistas a presbiterianas.