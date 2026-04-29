Colisão entre viaturas ligeiras resulta em três feridos em Câmara de Lobos

Uma colisão rodoviária, e envolver dois veículos ligeiros, provocou três feridos ligeiros pelas 8h40 desta quarta-feira, 29 de Abril, na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos deslocaram-se ao local com três veículos , nomeadamente duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento, e sete operacionais. À chegada, os envolvidos já se encontravam no exterior das viaturas.

Entre os feridos, um dos sinistrados apresentava queixas na zona cervical, tendo sido imobilizado no local antes de ser transportado para o hospital. As outras duas vítimas, um pai e o filho de três anos, sofreram ferimentos ligeiros e também foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.