Novas regras de transporte afectam ilhas
Conheça os destaques desta quarta-feira em mais uma edição do DIÁRIO
Novas regras de transporte afectam ilhas Exigências mais restritivas na carga aérea levantam preocupações sobre falhas no fornecimento de reagentes médicos às regiões autónomas. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 6 de Maio.
O destaque fotográfico desta primeira capa diz respeito à notícia Desfecho trágico antes do reencontro Elda Martins não resistiu, tendo falecido um dia antes da chegada do filho, que não via há quase meio século. O neto, residente na Noruega, já está na Região.
Outros destaques:
Crocodilo suspeito de devorar madeirense Empresário da Serra de Água radicado na África do Sul está desaparecido há mais de uma semana. Autoridades admitem fatalidade ocorrida junto a um rio, na sequência de mau tempo.
Ribeira Brava homenageia hoje 11 personalidades
E, por fim, Açores e Madeira alinham quotas de pesca
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