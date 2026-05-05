Novas regras de transporte afectam ilhas Exigências mais restritivas na carga aérea levantam preocupações sobre falhas no fornecimento de reagentes médicos às regiões autónomas. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 6 de Maio.

O destaque fotográfico desta primeira capa diz respeito à notícia Desfecho trágico antes do reencontro Elda Martins não resistiu, tendo falecido um dia antes da chegada do filho, que não via há quase meio século. O neto, residente na Noruega, já está na Região.

Outros destaques:

Crocodilo suspeito de devorar madeirense Empresário da Serra de Água radicado na África do Sul está desaparecido há mais de uma semana. Autoridades admitem fatalidade ocorrida junto a um rio, na sequência de mau tempo.

Ribeira Brava homenageia hoje 11 personalidades

E, por fim, Açores e Madeira alinham quotas de pesca

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