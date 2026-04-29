Campanha do Plano Nacional de Fiscalização regista mais acidentes mas menos mortos e feridos

A quarta campanha do Plano Nacional de Fiscalização rodoviária resultou em 58.216 veículos e utilizadores fiscalizados presencialmente, com um registo de 16.100 infrações rodoviárias, indica um balanço da operação divulgado hoje.

Relativamente a 2025, verificaram-se "mais 53 acidentes, mas uma diminuição de duas vítimas mortais, 11 feridos graves e 139 feridos leves", referem em comunicado conjunto a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Entre os dias 21 e 27 de abril foram registados em Portugal 2.515 acidentes, incluindo 2.392 acidentes, sete vitimas mortais, 44 feridos graves e 766 feridos leves no continente e 123 acidentes, quatro feridos graves e 14 feridos leves nas regiões autónomas.

Na totalidade da operação foram fiscalizados 4.665.559 veículos, entre os quais 4.325.229 pela ANSR, 279.771 pela GNR e 43.478 pela PSP, tanto a nível presencial como também através de radares, refere o comunicado.

Nestas fiscalizações foram registadas 23.049 infrações, das quais 6.930 pela ANSR, 11.328 pela GNR e 4.243 no Continente e 548 nas Regiões Autónomas pela PSP.

A campanha focou-se pela primeira vez nos utilizadores vulneráveis com foco nos comportamentos de risco associados à circulação rodoviária.

A ação de sensibilização rodoviária "Na Estrada: Todos Somos Vulneráveis" promovida conjuntamente PSP, pela ANSR, e pela GNR focou-se na "sensibilização de peões, utilizadores de velocípedes e de dispositivos de mobilidade pessoal, nomeadamente trotinetas elétricas, para os comportamentos de risco associados à circulação rodoviária".

Segundo o comunicado, até ao final do ano, "vão-se realizar mais sete campanhas" do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026, "integrando ações de sensibilização e de fiscalização".