Bordado Madeira cresceu 26,7% face ao ano passado

O Bordado Madeira registou um desempenho positivo até o passado mês de Abril, tendo acumulado 173.415,61 euros ao nível da certificação, o que representa um crescimento de 26,7% face a 2025.

Uma nota enviada pela Secretária Regional de Agricultura e Pescas refere que o secretário regional Nuno Maciel, que marcou presença na inauguração da exposição 'Mesas da Flor Bordal', integrada nas celebrações da Festa da Flor, avançou a informação. Estainiciativa que teve lugar nas instalações da empresa.

A mostra, promovida pela Bordal, apresenta uma abordagem contemporânea ao tradicional Bordado Madeira, através de peças de design que reinterpretam a temática floral. O projecto propõe um diálogo entre tradição e modernidade, dando origem a mesas únicas que valorizam o património cultural da Região, reforçando a sua identidade e projeção futura.

Mais do que uma exposição, trata-se de uma experiência sensorial e cultural que convida à descoberta de uma arte profundamente ligada à identidade da ilha.

Esta iniciativa, que estará patente ao público de 6 a 23 de Maio, conta com a participação dos designers Nini Andrade Silva, Lília e João Paulo Gomes, e Graça Reis, que assinam diferentes interpretações criativas assentes no Bordado Madeira.

Durante a visita, Nuno Maciel destacou a importância da valorização dos produtos regionais e da sua ligação ao design contemporâneo, sublinhando o papel do artesanato como elemento diferenciador da cultura madeirense.

Ainda ao nível da certificação destaque para o mercado europeu, em particular Itália, que registou um crescimento expressivo de 115,82%, mais do que duplicando o volume de negócios face ao período homólogo. Este desempenho demonstra a crescente valorização do Bordado Madeira em mercados exigentes e reforça o posicionamento do produto enquanto símbolo de excelência e autenticidade.

No mercado interno, verificou-se igualmente uma evolução favorável, com um crescimento de 8,88%, impulsionado sobretudo pela dinâmica do Continente, que evidencia um aumento significativo da procura. Estes resultados confirmam a importância do reforço da presença nacional e da valorização do consumo interno.

Para Nuno Maciel, estes resultados são fruto de uma estratégia concertada e de um esforço colectivo entre todos os agentes do sector. Bordadeiras, industriais, exportadores e restantes operadores económicos têm desempenhado um papel determinante na valorização, promoção e inovação do Bordado Madeira.

“O IVBAM tem vindo a desenvolver um modelo de colaboração estreita com os operadores, que se tem revelado essencial para o crescimento registado. A presença em ações promocionais, o reforço da certificação de qualidade, a aposta na promoção digital e as campanhas direcionadas para mercados estratégicos são exemplos concretos desta acção coordenada” frisou o responsável.

"O Executivo continua a investir na valorização do sector, através de medidas concretas de apoio às profissionais que estão na base desta atividade. Está prevista a atribuição de um apoio financeiro de 400 euros a mais de 600 bordadeiras, com o objetivo de apoiar a aquisição de meios de produção e garantir melhores condições de trabalho", refere a nota enviada.

Esta medida, a concretizar até ao final de 2026, abrange todas as bordadeiras activas que mantenham colaboração com os industriais do sector, reforçando o compromisso do Governo Regional com a sustentabilidade económica e social desta actividade tradicional.

"Os resultados agora apresentados demonstram que o Bordado Madeira continua a afirmar-se como um produto de excelência, com crescente reconhecimento nacional e internacional. A conjugação entre tradição e inovação, aliada ao trabalho conjunto entre entidades públicas e operadores privados, tem permitido consolidar um sector que é simultaneamente património cultural e ativo económico estratégico da Região", remata.