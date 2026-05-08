Turista ferida após ser atingida por onda em passeio de barco no Caniçal

Uma turista de 76 anos, cuja nacionalidade não foi possível aferir, ficou ferida ao início da tarde de hoje durante um passeio de barco nas imediações da Quinta do Lorde, no Caniçal.

Segundo foi possível apurar, a embarcação onde seguia a mulher terá sido atingida por uma onda, provocando a queda e o consequente ferimento da passageira. A vítima queixava-se de dores no corpo na sequência do incidente, tendo sido assistida no local.

Para o local foram accionados os Bombeiros Municipais de Machico, que procederam ao transporte da turista para o centro de saúde, onde ficou sob observação médica.