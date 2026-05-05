Candidata ao ‘Óscar’ passeou-se pela Madeira há 34 anos
‘Canal Memória’ ruma a 1992
A actriz norte-americana Bette Midler, visitou a Madeira há 34 anos, após o sucesso no filme ‘For the Boys’. Foi uma das candidatas aos prémios Oscar, no ano de 1991.
A sua visita à Madeira era apenas com o objectivo de aproveitar umas férias em família, com o marido, Martin von Haselberg, e a filha Sophie. Passeou-se num carro descapotável, que viria a trocar por um outro modelo, por forma a passar despercebida.
Além disso, Bette Midler era também cantora, tendo ganho um Grammy pela música ‘Wind Beneath My Eyes’.
Críticas ao trânsito
Na mesma edição, o DIÁRIO dava conta das reclamações sobre o "trânsito infernal" no Funchal. A Câmara Municipal assumia ter 2 milhões para gastar na melhoria da rede viária. O traçado antigo não ajudava na fluidez de um trânsito que contava com cada vez mais automóveis.