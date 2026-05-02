PSD afirma que Governo Regional está "atento e preparado" face aos incêndios

O grupo parlamentar do PSD considera que o Governo Regional está "atento e preparado" e que tem feito uma aposta na prevenção de incêndios. Joana Silva destacou o carácter estruturado e contínuo desta intervenção no território.

"O Governo está atento, a dar maior robustez e maior capacidade de resposta nesta área, seja a nível da prevenção, em constante articulação com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, mas também na robustez das nossas forças de combate através da proteção civil”, apontou a deputada. Os social-democratas visitaram, hoje, a faixa corta-fogo junto ao Miradouro do Curral dos Romeiros.

“Nós estamos aqui para destacar aquela que tem sido a política do Governo Regional relativamente à protecção civil, e também na prevenção de incêndios”, afirmou, acrescentando que “o Governo Regional tem investido não só em termos daquele que é o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, bem como no plano operacional desse dispositivo, mas também daquela que é a gestão da floresta”.

Joana Silva destaca que “este é um trabalho contínuo que se estende a outras zonas da Região Autónoma”, nomeadamente no que respeito à limpeza dos caminhos florestais e à aposta na inovação tecnológica. “Importa também destacar a inovação que tem sido implementada através da detecção de incêndios rurais, de um sistema de video-vigilância que já está em vigor no Curral das Freiras e que será estendido a toda a RAM”, referiu.