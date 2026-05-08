Música, tradição e animação no Festival de Tunas Femininas da Madeira

O Funchal ganhou mais animação, esta tarde, com a realização da XII edição do EncanTunas – Festival de Tunas Femininas da Madeira. O primeiro momento foi um Madeira D’Honra, oferecido pela Câmara Municipal do Funchal, que foi acompanhado pela actuação das quatro tunas convidadas.

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A XII edição do EncanTunas – Festival de Tunas Femininas da Madeira decorre até amanhã, numa organização da TunaD’Elas - Tuna Feminina da Universidade da Madeira. O tema deste ano é ‘Mamma Mia!’ e o grande festival acontece este sábado, a partir das 20h30, no Centro de Congressos da Madeira. Esta noite, pelas 20h30, dá-se o Encontro de Tunas, em Santa Cruz.

Nesta edição participam a Cantuna – Tuna Feminina da Escola Superior de Educação do Porto; TFIST – Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico; TFAAUAv – Tuna Feminina da Associação Académica da Universidade de Aveiro e EncantaTuna – Tuna Académica Feminina da Universidade da Beira Interior.

O Festival que decorre no Centro de Congressos da Madeira vai ainda contar com a actuação da Tuna D’Elas, da Universidade da Madeira, bem como a TUMa, também da Universidade da Madeira.

A tarde de hoje fica marcada pela actuações das tunas, que levaram a que muitos turistas e madeirenses parassem para escutar as melodias. Cada uma trouxe uma música que representasse a sua cidade universitária.