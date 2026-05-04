'Mesas da Flor Bordal' celebram Festa da Flor de 6 a 23 de Maio

A loja/fábrica da Bordal, localizada na Rua Dr. Fernão Ornelas, no Funchal, acolhe entre os dias 6 e 23 de Maio, a exposição 'Mesas da Flor Bordal', inserida na Festa da Flor, numa "celebração do Bordado Madeira enquanto património vivo, onde tradição e contemporaneidade se encontram através do design e da criatividade".

A inauguração está agendada para as 16 horas do dia 5 de Maio, amanhã, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Foram três os designers convidados a fazer parte deste projecto: Nini Andrade Silva; Lília e João Paulo Gomes; e ainda Graça Reis. "Cada um dá vida a uma mesa distinta, reinterpretando o Bordado Madeira com sensibilidade, autenticidade e uma visão contemporânea", explica.

"Inspiradas no tema da flor, elemento central do Bordado Madeira, as mesas apresentam diferentes interpretações estéticas que reflectem a riqueza deste saber-fazer e a sua capacidade de reinvenção. Mais do que uma exposição, trata-se de uma experiência sensorial e cultural que convida à descoberta de uma arte profundamente ligada à identidade da ilha", indica nota à imprensa.