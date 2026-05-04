'Solistas OCM' actuam esta terça-feira no Reid´s Palace
O Quinteto de Sopros 'Solistas OCM', da Orquestra Clássica da Madeira, vai protagonizar um concerto esta terça-feira, 5 de Maio, pelas 21h30, a ter lugar no Reid´s Palace A Belmond Hotel. As obras seleccionadas reportam-se a compositores do período moderno da História Ocidental da Música.
Segundo explica nota à imprensa, na primeira parte do concerto serão interpretadas duas obras do francês Maurice Ravel, sendo que na segunda parte irão interpretar as Cinco Danças Fáceis que aborda a Polka, o Tango, o Bolero, a Valsa e a Rumba, do compositor húngaro-americano Denes Agay.
O quinteto conta com Epsie Claire Thompson na Flauta, Mikhail Sgimorin no Oboé, Francisco Loreto no Clarinete, Décio Escórcio no Fagote e Péter Víg na Trompa.
PROGRAMA
Maurice Ravel [1875-1937] Arr.Mason Jones – Le Tombeau de Couperin
Maurice Ravel [1875-1937] Arr.C.Kessler – Pièce en forma de Habanera
Denes Agay [1911-2007] – Five Easy Dances
Ferenc Farkas [1905-2000] - Antiche Danze Ungheresi
