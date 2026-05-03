Santa Cruz apresenta Diagnóstico do Plano de Mobilidade

A Câmara Municipal de Santa Cruz realiza a cerimónia de apresentação pública do Diagnóstico do Plano de Mobilidade de Santa Cruz.

O evento será seguido da assinatura do protocolo de adesão à rede Cidades que Caminham, que terá lugar pelas 11 horas, no Salão Nobre.

Mas há mais na agenda desta segunda-feira, 4 de Maio:

10h15: Rubina Leal participa na sessão solene - Semana dos Departamentos Curriculares, na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro;

11h30: Miguel Albuquerque estará na cerimónia de apresentação do Programa Ingressa 2026, no Salão Nobre do Governo Regional;

14h30: PSD Madeira promove uma iniciativa no Espaço IDEIA, localizado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira;

15h00: Paula Margarido preside à cerimónia de assinatura de Contratos de Concessão de Incentivos, no âmbito dos programas de apoio ao empreendedorismo(CRIEE) promovidos pelo Instituto de Emprego da Madeira, no Auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Principais acontecimentos registados no dia 4 de Maio:

1460 - Diogo Gomes descobre o arquipélago de Cabo Verde.

1493 - O Novo Mundo é dividido entre Portugal e Espanha, através da bula Inter Coetera, do Papa Alexandre VI.

1561 - Um incêndio destrói a Catedral de S. Paulo, em Londres, Inglaterra.

1904 - Os Estados Unidos assumem o controlo do Canal do Panamá.

1914 - É fundado o União Futebol Comércio e Indústria de Tomar, União de Tomar.

1917 - Morre, com 76 anos, o vice-almirante Brito Capelo, explorador do continente africano no século XIX.

1924 - Início dos Jogos Olímpicos de Paris. Portugal conquista a medalha de bronze em hipismo.

1932 -- O decreto 21194, extingue a Intendência Geral de Segurança Pública e cria a Direcção Geral de Segurança Pública, regulando o seu funcionamento.

1938 - Apresentação da Reforma do Ensino na Assembleia Nacional. Defende "o ideal prático e cristão de ensinar bem a ler, escrever e contar", sem o "estéril enciclopedismo, fatal para a saúde moral da criança".

1949 - A equipa de futebol de Torino, vencedora dos anteriores quatro campeonatos de Itália e com vários jogadores na seleção, desaparece quando o avião em que segue embate na basílica de Superga, nos arredores de Turim. Morrem todos os 18 jogadores que se tinham deslocado a Lisboa para um particular com o Benfica.

1961 - Astérix, o irredutível guerreiro gaulês, aparece pela primeira vez em Portugal nas páginas da revista Foguetão. Além da Foguetão, as histórias foram ainda publicadas nas páginas do Cavaleiro Andante, do Zorro e do Tintin. A primeira história de Astérix foi publicada depois em álbum em Portugal em 1967: "Astérix, o Gaulês".

1969 - Morre, com 63 anos, o escritor, artista plástico e resistente antifascista Manuel Mendes, um dos fundadores do Movimento de Unidade Democrática (MUD).

1970 - Assalto da Guarda Nacional norte-americana a manifestação contra a guerra do Vietname, na Universidade do Kent, Ohio, causa a morte de estudantes e levanta onda de protesto nos Estados Unidos.

1972 - Guerra do Vietname. Os Estados Unidos e os representantes de Hanói suspendem as negociações de Paris, França.

1974 - O Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - MRPP organiza a primeira manifestação de boicote ao embarque de soldados para os territórios africanos sob administração portuguesa.

1980 - Morre, aos 87 anos, o marechal Josip Broz Tito, revolucionário e estadista Jugoslavo, secretário-geral e posteriormente presidente do Partido Comunista (Liga dos Comunistas) primeiro-ministro entre 1945 e 1953 e Presidente de 1953 a 1980.

1982 - Guerra das Falklands/Malvinas. Navio inglês DDG HMS Sheffield é atingido por um míssil Exocet. Morrem 20 marinheiros e o navio é abandonado.

1987 - É formalizada, em Lisboa, a Coligação Democrática Unitária (CDU), constituída pelo PCP, Os Verdes e independentes.

1989 - Dezenas de milhares de estudantes chineses juntam-se à concentração iniciada no final de abril, na Praça de Tiananmen, em Pequim.

1990 - O Parlamento letão declara a Letónia uma República Democrática Independente. É o último dos três estados bálticos a assumir o corte com a Rússia.

1991 - Morre, aos 71 anos, o ator Luís Horta.

1992 - Terminam os motins raciais de Los Angeles, Estados Unidos, iniciados a 29 de abril, depois da absolvição dos polícias acusados da agressão ao motorista negro Rodney King. Em seis dias, somaram-se 53 mortos, mais de 7000 detenções e cerca de mil milhões de dólares de prejuízos, na baixa de Los Angeles.

1993 - Os jornalistas portugueses aprovam o Código Deontológico, numa consulta que abrange todos os profissionais detentores de Carteira Profissional.

1994 - O líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, e o primeiro-ministro israelita, Yitzhak Rabin, assinam, no Cairo, Egito, o acordo de autonomia palestiniana e o fim da ocupação israelita na Faixa de Gaza e em Jericó.

1995 - Morre, aos 68 anos, o banqueiro norte-americano Lewis T. Preston, presidente do Banco Mundial desde 1991.

1996 - António Guterres é reeleito secretário-geral do PS.

- Posse do presidente do Governo de Espanha, José Maria Aznar.

1998 - Theodore Kaczynski, também conhecido por "Unabomber", é condenado a prisão perpétua, nos Estados Unidos, na sequência de uma série de atentados à bomba.

2000 - O vírus informático "I love you" paralisa sistemas de comunicações em todo o mundo através do correio eletrónico (e-mail).

2002 - O primeiro-ministro, Durão Barroso, inaugura a réplica da ponte Hintze Ribeiro, que liga Castelo de Paiva e Entre-os-Rios.

2004 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) distingue em Belgrado, na Sérvia, o jornalista cubano Raul Rivero, preso há 20 anos, com o Prémio Liberdade de Imprensa.

2005 - É autorizada a primeira vacina para o melanoma e o cancro de rins, HybriCell, desenvolvida pelo cientista brasileiro José Alexandre Barbuto.

- Morre, aos 64 anos, Álvaro Morna, jornalista e escritor português radicado em França, autor de "O Caminho da Liberdade".

2006 - O franco-marroquino Zacarias Moussaoui é condenado a prisão perpétua por cumplicidade nos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.

2007 - O futebolista português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, é considerado o melhor jogador do campeonato inglês pela Associação de Jornalistas de Futebol inglesa.

- Morre, aos 35 anos, Jeremias Nguenha, músico moçambicano, contestatário do poder.

2008 - Dois emissários tibetanos do Dalai Lama encontram-se com responsáveis chineses, em Shezhen, para tentar acabar com a crise no Tibete, nos primeiros contactos oficiais entre os tibetanos exilados e o Governo chinês desde o início de protestos violentos em março.

- Morre, aos 83 anos, o pintor abstrato e escultor suíço Albert Chubac.

2009 - A ministra da Saúde, Ana Jorge, anuncia o primeiro caso de gripe A em Portugal: uma mulher de 30 anos recém-chegada do México.

- Morre, aos 83 anos, Vasco Granja, divulgador de banda desenhada e do cinema de animação em Portugal.

2010 - Os trabalhadores da Rohde votam o encerramento da fábrica que era a maior empregadora da indústria do calçado em Portugal.

- Um quadro de Picasso, "Desnudo, hojas verdes y busto" (1932), bate o recorde mundial em leilão, é vendido por 106,4 milhões de dólares (81 milhões de euros) na Christie's de Nova Iorque, Estados Unidos.

2011 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia os termos do programa de assistência financeira externa: um empréstimo de 78 mil milhões de euros amortizável até pelo menos 2026, que implica um extenso programa de reformas a concretizar até ao final de 2013.

- Morre, aos 110 anos, o britânico Claude Stanley Choules, último combatente da I Guerra Mundial ainda vivo.

2012 - Morre, aos 47 anos, Adam Yauch, um dos fundadores do grupo norte-americano Beastie Boys, pioneiro do hip-hop.

2014 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, comunica ao país a saída do programa de assistência financeira sem recurso a qualquer programa cautelar.

2016 - O Tribunal da Relação de Lisboa confirma a condenação em primeira instância dos administradores do Banco Privado Português (BPP).

2017 - Morre, aos 79 anos, o finlandês Timo Makinen, considerado um dos melhores pilotos de ralis das décadas de 1960 e 1970.

- Morre, com 77 anos, Abílio Moreira, ex-jogador de hóquei em patins, internacional português nas décadas de 1950 e 1960.

2018 - É anunciado que o Prémio Nobel da Literatura não é atribuído neste ano devido aos alegados abusos sexuais em que se encontram envolvidos membros da Academia Sueca responsáveis pela seleção do vencedor.

2020 - Covid-19. A Galp suspende a atividade na refinaria de Sines durante cerca de um mês, por impossibilidade de escoamento "dos produtos produzidos", na sequência da pandemia.

- O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, determina obrigatoriedade do uso de máscara no parlamento.

- A Federação Portuguesa de Râguebi decreta o final dos campeonatos nacionais de seniores sem atribuição de títulos de campeão, devido à pandemia de covid-19.

- Morre, aos 85 anos, o ator brasileiro Flávio Migliaccio.

2021 - Morre, aos 72 anos, o artista plástico Julião Sarmento. Recebeu entre outas distinções a Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada em 1994 e o prémio de Artes Plásticas da Associação Internacional de Críticos de Arte - Secção Portuguesa, em 2012.

2023 - Morre, aos 73 anos, Gabriel João, 'General João Seria', cantor são-tomense, vocalista principal do conjunto África Negra, deu voz a grandes sucessos musicais, destacando-se as musicas "Aninha", "Carambola", "Maia Muê", entre outras.

2024 - Um incêndio no Hospital de Ponta Delgada obriga ao encerramento do Serviço de Urgência, Bloco de Partos e Bloco Operatório e à retirada de doentes, afetando o sistema elétrico da maior unidade de saúde dos Açores.

- As autoridades russas incluem o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na lista de procurados do Ministério do Interior, por infração "ao abrigo de um artigo não especificado do Código Penal da Federação Russa".

- Morre, aos 87 anos, Frank Stella, pintor norte-americano, figura chave da arte norte-americana do pós-guerra, nomeadamente com as primeiras obras minimalistas que produziu.

Este é o centésimo vigésimo quinto dia do ano. Faltam 241 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Não há amor algum que resista a 24 horas de filosofia". Camilo Castelo Branco (1825-1890), escritor português.