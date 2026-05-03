Costa sul, regiões montanhosas da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo para chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul, as regiões montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação persistente e por vezes forte.

De acordo com a informação disponibilizada, o aviso entra em vigor às 3 horas da madrugada e prolonga-se até às 21 horas (hora UTC) de terça-feira, dia 5 de Maio.

Segundo o IPMA, são esperados períodos de chuva persistente ao longo do dia, podendo intensificar-se em alguns momentos.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três níveis, indica situações de risco para determinadas actividades dependentes das condições meteorológicas.