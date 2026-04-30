'Spring Market' junta 12 marcas empreendedoras no Mercado dos Lavradores

O Mercado dos Lavradores vai receber, entre os dias 4 e 6 de Maio, a iniciativa 'Spring Market', que junta 12 marcas empreendedoras das áreas da moda, design e decoração. Esta é uma iniciativa que se insere na programação da 3.ª edição de 'Maio, Mês dos Mercados', promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

"Dedicado à moda, design e decoração, o Spring Market inspira-se na Primavera, destacando a criatividade, a inovação e o talento de empreendedores locais, promovendo, desta forma, a identidade dos Mercados Municipais e da cidade do Funchal", refere nota à imprensa.

Os visitantes vão poder encontrar as marcas As Marias, Barro Cru, Coisas Minhas, D’arte Luz, Disto Artesanato, Luísa Spínola, Luna BCN, Mi.sa, Micas & Pitta’s, Natureza Viva, Patrícia Pinto e Pincéis Mágicos, entre as 9h e as 18 horas, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço destinado a Feiras e Eventos.

"Os Mercados Municipais afirmam-se, assim, como espaços vivos, dinâmicos e em constante renovação, capazes de acolher iniciativas que promovem o talento local, a cultura e a economia da Região", aponta a autarquia.