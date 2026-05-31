Apoio domiciliário para travar pressão nos lares é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Na primeira entrevista concedida, Nivalda Gonçalves, assume que a resposta aos idosos é o maior desafio da próxima década da Segurança Social. Instituto prepara novas respostas e reforça a rede de apoio aos mais velhos.

Panda e amigos animaram a Oeste é outro dos destaques. Concelhos da Ribeira Brava e Calheta foram palco de dois espectáculos que mobilizaram centenas crianças e adultos.

Nota também para produção de sidra dispara 376%. Safra recupera após dois anos marcados pelos fogos P.8

E ainda Morcego-da-Madeira sob vigilância.Investigadores avançam com plano de conservação e censo populacional nos Açores, Madeira e Canárias.

Por fim: voltou com uma faca para matar. Ministério Público acusa homem de tentativa de homicídio após ataque ocorrido numa esplanada em Santo António.

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