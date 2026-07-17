Albuquerque anuncia segunda fase do Campo de Golfe do Porto Santo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou a adjudicação da segunda fase da nova Unidade de Saúde do Porto Santo, num investimento de 35,5 milhões de euros, e o lançamento do concurso para a segunda fase do Campo de Golfe.

Na sessão de abertura da Expo Porto Santo, Albuquerque afirmou que a nova unidade de saúde representa uma antiga aspiração da população porto-santense e manifestou a convicção de que a infra-estrutura estará concluída no Verão de 2028. "A nova Unidade de Saúde do Porto Santo vai ascender a 35,5 milhões de euros e será uma unidade de ponta que vai garantir prestações de cuidados de saúde à nossa população", afirmou, sublinhando que o equipamento será "fundamental para os porto-santenses e para o desenvolvimento da ilha".

O chefe do Executivo madeirense anunciou igualmente o lançamento do concurso para a segunda fase do Campo de Golfe do Porto Santo, destacando o impacto económico que esta infra-estrutura já tem na economia local.

"Dispomos de um estudo cujo resultado, confesso, me surpreendeu. O Campo de Golfe do Porto Santo gera anualmente cerca de 26 milhões de euros de impacto económico. Com a ampliação do campo de golfe teremos oportunidade de reforçar ainda mais o turismo e atenuar a sazonalidade da economia da ilha", explicou.

Não obstante, o governante anunciou também o reforço do apoio do Governo Regional à Expo Porto Santo, garantindo que a edição do próximo ano contará com um financiamento superior.

"A Expo Porto Santo é uma iniciativa que já está consolidada no panorama regional das feiras e dos eventos empresariais. E, por isso, quero também dizer que assumi mais o compromisso de aumentar o apoio a esta iniciativa. No próximo ano, terá o apoio que considero que merece, porque é o Porto Santo que o merece", finalizou.