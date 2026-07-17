Escolas vão receber provas até às 19:30, mas haverá exames sem nota

As escolas deverão receber os exames nacionais do ensino secundário até às 19:30, mas haverá exames sem nota devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames, informou hoje o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

Numa informação oficial relativa ao processo de classificação dos exames do ensino secundário, a que a Lusa teve acesso, o EduQA explicou que as escolas deverão receber "oportunamente mais orientações" sobre as provas por concluir, que estarão sinalizadas nas pautas com "suspenso".

Segundo a entidade responsável pelos exames nacionais, entre as 290 mil provas, que correspondem a cerca de dois milhões de itens digitalizados, verificaram-se casos de "extravio de uma folha da prova ou a indisponibilidade de um ou mais itens de resposta por motivo não imputável ao aluno".

"Embora estas ocorrências sejam residuais, exigem procedimentos específicos, uniformes, verificáveis e transparentes", acrescentou o EduQA.

Apesar destes casos, o Júri Nacional de Exames (JNE) e o EduQA vai assegurar o envio das classificações dos exames "ainda hoje (...) até às 19:30" e, posteriormente, será definido "o procedimento a aplicar às provas com itens em falta, nomeadamente em sede de consulta, reapreciação ou reclamação".

"Nesse sentido, serão dadas, oportunamente, mais orientações às escolas sobre esta matéria", adiantou.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos.