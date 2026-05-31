Operação de combate ao narcotráfico leva à detenção de 27 pessoas em Bruxelas

Um total de 27 pessoas foram detidas na região de Bruxelas durante uma operação policial para desmantelar uma importante rede de tráfico de droga e de outras atividades criminosas, anunciaram hoje as autoridades locais.

Esta operação inseriu-se na estratégia das autoridades belgas para combater as organizações criminosas que geram "perturbações, violência e insegurança na região de Bruxelas", adiantou o Ministério Público em comunicado de imprensa.

Embora se tenha abstido de fornecer mais detalhes para não comprometer o processo judicial, fontes policiais citadas pelos meios de comunicação locais relacionam a operação, sobretudo, com redes dedicadas ao tráfico de droga em grande escala e com outras atividades de crime organizado.

Durante as buscas, realizadas de forma coordenada em vários locais da capital, as autoridades policiais apreenderam materiais relacionados com os crimes em investigação e detiveram os suspeitos, que permanecem sob custódia policial a aguardar comparência em tribunal.

Nos últimos meses, as autoridades belgas intensificaram a sua ofensiva contra o tráfico de droga, realizando uma grande operação em Bruxelas que resultou em 35 detenções em abril.

Em fevereiro, a operação transfronteiriça "Estrela" intercetou centenas de suspeitos em rotas que ligam os Países Baixos, a França e a Bélgica, levando à detenção de 37 traficantes e à apreensão de veículos, armas pesadas, dinheiro e grandes carregamentos de cocaína, heroína e marijuana.

Estas operações seguiram-se a um ano de 2025 marcado por um aumento dos crimes relacionados com drogas em Bruxelas, incluindo um número recorde de tiroteios na capital belga.

No último ano, foram registados mais de 57 tiroteios e incidentes graves com armas de fogo só na região de Bruxelas, de acordo com dados das autoridades belgas e dos centros de investigação.