SANAS Madeira com 42 nadadores-salvadores para época balnear

A Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS), que tem a cargo a vigilância da maioria das praias da Madeira, conta com 42 nadadores-salvadores para a época balnear deste ano.

"Nesta época balnear, garantimos vigilância em 13 praias, através de 14 postos de vigilância distribuídos ao longo de sete municípios da Região Autónoma da Madeira", indicou o SANAS, numa informação enviada à agência Lusa.

A maior parte das zonas balneares abre no decorrer do mês de junho e termina em setembro, mas em algumas delas o período é mais alargado.

A primeira praia sob responsabilidade do SANAS a iniciar a época de vigilância balnear foi em 15 de abril, "sendo que o período balnear se estende até 15 de outubro, data prevista para o encerramento da última praia atualmente vigiada".

A associação destaca que, este ano, ao contrário do que costumava acontecer, a maioria dos profissionais -- 26 dos 42 nadadores-salvadores -- são naturais da região autónoma.

O SANAS conta ainda com quatro profissionais provenientes do continente português, sete da Argentina, dois do Brasil, dois da Venezuela e um de Cuba, assegurando que o número de nadadores-salvadores é suficiente para a associação assumir todas as suas funções.

"Importa ainda destacar que, para além do período balnear oficial, garantimos igualmente vigilância em praias que permanecem abertas durante todo o ano, reforçando o compromisso contínuo com a segurança balnear da população residente e dos visitantes da região", realça.

A associação de vigilância acrescenta que "toda esta operação é complementada pelo apoio permanente das embarcações salva-vidas, num trabalho multidisciplinar, articulado e coordenado, essencial para garantir uma resposta eficaz em matéria de prevenção, salvamento e assistência aos banhistas".

No Funchal, o principal e mais populoso concelho da Madeira, a responsabilidade de vigilância das praias e complexos balneares é da empresa municipal Frente Mar.

A Frente Mar tem a seu cargo a gestão de quatro complexos balneares (Ponta Gorda, Lido, Doca do Cavacas e Barreirinha), que têm vigilância mesmo na época baixa, e três praias (Praia Formosa, Lido Poente e Praia de São Tiago).