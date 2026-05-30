250 pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla na Região

Os dados mais recentes apontam para que, na Madeira, existam 250 pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla, uma doença neurológica de foro crónico e autoimune que atinge o sistema nervoso central. O Dia Mundial da Esclerose Múltipla foi assinalado pela Associação da Madeira de Esclerose Múltipla (AMEM), ontem, com a abertura oficial da exposição evocativa dessa data.

Nélio Olim, presidente da associação, apelou à acção cívica e política, evocando "a importância fulcral de dar voz e visibilidade aos desafios diários enfrentados pelos doentes e pelos seus cuidadores informais", mas também chamando a atenção para a miríade de sintomas físicos e cognitivos que, sendo frequentemente invisíveis aos olhos da sociedade, comportam um impacto avassalador, a que se soma o pesado ónus psicológico gerado pela imprevisibilidade da progressão da patologia.

"Neste contexto, o presidente da instituição fez questão de enaltecer o papel insubstituível dos órgãos de comunicação social, recordando as palavras que haviam sido partilhadas no próprio convite endereçado à imprensa para este evento, ao reiterar a convicção absoluta de que os jornalistas e os meios de comunicação desempenham uma função estruturante como veículos de consciencialização e como pilares fundamentais na defesa de uma sociedade mais justa, rigorosamente informada e genuinamente inclusiva", aponta numa nota enviada à imprensa.

A 'Esperança Múltipla' é a nova mascote da associação, representando "uma figura emblemática que pretende traduzir, de forma tangível, a inquebrantável resiliência, a força motriz e o optimismo de todos aqueles que enfrentam os obstáculos ditados por esta condição de saúde".

A exposição, que assume uma vocação simultaneamente pedagógica e agregadora, pretende constituir-se como um espaço seguro de empatia, de partilha de conhecimento e de desconstrução de estigmas sociais, estando de portas abertas para acolher toda a comunidade madeirense, bem como os visitantes que se encontrem na região.

Já a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Márcia Gomes, em representação da tutela e da presidência do Governo Regional, fez questão de reconhecer e enaltecer o trabalho desta IPSS junto dos portadores de EM e de outras doenças raras, referindo a abertura e diálogo que tem existido no sentido de tentar dar sempre um apoio multidisciplinar a todos aqueles que recorrem ao Serviço Regional de Saúde.