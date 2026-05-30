 DNOTICIAS.PT
Madeira

250 pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla na Região

None

Os dados mais recentes apontam para que, na Madeira, existam 250 pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla, uma doença neurológica de foro crónico e autoimune que atinge o sistema nervoso central. O Dia Mundial da Esclerose Múltipla foi assinalado pela Associação da Madeira de Esclerose Múltipla (AMEM), ontem, com a abertura oficial da exposição evocativa dessa data.

Nélio Olim, presidente da associação, apelou à acção cívica e política, evocando "a importância fulcral de dar voz e visibilidade aos desafios diários enfrentados pelos doentes e pelos seus cuidadores informais", mas também chamando a atenção para a miríade de sintomas físicos e cognitivos que, sendo frequentemente invisíveis aos olhos da sociedade, comportam um impacto avassalador, a que se soma o pesado ónus psicológico gerado pela imprevisibilidade da progressão da patologia.

"Neste contexto, o presidente da instituição fez questão de enaltecer o papel insubstituível dos órgãos de comunicação social, recordando as palavras que haviam sido partilhadas no próprio convite endereçado à imprensa para este evento, ao reiterar a convicção absoluta de que os jornalistas e os meios de comunicação desempenham uma função estruturante como veículos de consciencialização e como pilares fundamentais na defesa de uma sociedade mais justa, rigorosamente informada e genuinamente inclusiva", aponta numa nota enviada à imprensa.

A 'Esperança Múltipla' é a nova mascote da associação, representando "uma figura emblemática que pretende traduzir, de forma tangível, a inquebrantável resiliência, a força motriz e o optimismo de todos aqueles que enfrentam os obstáculos ditados por esta condição de saúde".

A exposição, que assume uma vocação simultaneamente pedagógica e agregadora, pretende constituir-se como um espaço seguro de empatia, de partilha de conhecimento e de desconstrução de estigmas sociais, estando de portas abertas para acolher toda a comunidade madeirense, bem como os visitantes que se encontrem na região. 

Já a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Márcia Gomes, em representação da tutela e da presidência do Governo Regional, fez questão de reconhecer e enaltecer o trabalho desta IPSS junto dos portadores de EM e de outras doenças raras, referindo a abertura e diálogo que tem existido no sentido de tentar dar sempre um apoio multidisciplinar a todos aqueles que recorrem ao Serviço Regional de Saúde.

0
 Comentários